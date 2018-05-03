Кризис

Обрабатывающие производства оказались в лидерах по убыткам среди свердловских предприятий

Почти половина от общей суммы убытков организаций в Свердловской области в начале 2018 года пришлась на обрабатывающие производства.



По данным Свердловскстата, общий объем убытков всех организаций в январе-феврале 2018 года составил 8,8 млрд руб. От этой суммы 43,9% приходится на обрабатывающие производства, 26,2% — на организации, чья деятельность связана с логистикой, 8,7% — строительные компании, 6,2% — оптовую и розничную торговлю; по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов.



По состоянию на 1 апреля 2018 года, по данным организаций, суммарная задолженность по выплате заработной платы составила 1,5 млн руб. Заработная плата в срок не выдана 84 работникам.

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