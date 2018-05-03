Новости дня

В Челябинской области за I квартал 2018 года выявлено 172 поддельные банкноты Банка России

3 май 2018 (13:48)

УрБК, Челябинск, 03.05.2018. В Челябинской области за I квартал 2018 года было выявлено 172 поддельные банкноты, сообщает региональное отделение Уральского главного управления Банка России.

Отмечается, что за указанный период почти в два раза сократилось число поддельных купюр номиналом 1 тыс. руб. В I квартале 2017 года таковых было обнаружено 28 штук, в I квартале 2018 года — 15 шт.

Вместе с тем на 13% увеличилось количество поддельных купюр номиналом 5 тыс. руб. С января по март 2018 года из оборота было изъято 152 поддельные банкноты.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: