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Между Екатеринбургом и Кишиневом установлено регулярное авиасообщение

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Первый регулярный рейс авиакомпании Air Moldova из Екатеринбурга в Кишинев состоялся 29 апреля 2018 года. Об этом сообщает департамент стратегических коммуникаций УК «Аэропорты Регионов».



В первый месяц полетов рейсы между Екатеринбургом и Кишиневом будут осуществляться два раза в неделю, с 30 мая запланировано увеличение до трех рейсов в неделю.



Отметим, что Екатеринбург стал четвертым городом России после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, куда выполняет рейсы молдавский перевозчик.

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