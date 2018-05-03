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Между Екатеринбургом и Кишиневом установлено регулярное авиасообщение
3 май 2018 (13:22)
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Первый регулярный рейс авиакомпании Air Moldova из Екатеринбурга в Кишинев состоялся 29 апреля 2018 года. Об этом сообщает департамент стратегических коммуникаций УК «Аэропорты Регионов».
В первый месяц полетов рейсы между Екатеринбургом и Кишиневом будут осуществляться два раза в неделю, с 30 мая запланировано увеличение до трех рейсов в неделю.
Отметим, что Екатеринбург стал четвертым городом России после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, куда выполняет рейсы молдавский перевозчик.
В первый месяц полетов рейсы между Екатеринбургом и Кишиневом будут осуществляться два раза в неделю, с 30 мая запланировано увеличение до трех рейсов в неделю.
Отметим, что Екатеринбург стал четвертым городом России после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, куда выполняет рейсы молдавский перевозчик.
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