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Убытки санируемых через структуры ЦБ РФ банков в 2017 году достигли 1,6 трлн рублей

УрБК, Москва, 03.05.2018. В 2017 году чистый убыток по МФСО банков, санируемых с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), достиг 1,6 трлн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на их консолидированную отчетность.



В прошлом году Банк России отправил на санацию через свою структуру — ФКБС — сразу три крупные банковские группы — «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.



Чистые убытки банка «Открытие» и входящего в его группу банка «Траст» составили 426,8 млрд руб. и 146,6 млрд руб. соответственно. Чистые убытки Бинбанка и Рост Банка (их совладельцем являлся бизнесмен Михаил Шишханов) — 8,85 млрд руб. и 605,7 млрд руб. соответственно, Промсвязьбанка — 405,6 млрд руб.



В основном убытки санируемых банков спровоцировал рост расходов на резервы под обесценение кредитов и прочих активов.

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