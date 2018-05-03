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Убытки санируемых через структуры ЦБ РФ банков в 2017 году достигли 1,6 трлн рублей
3 май 2018 (12:21)
УрБК, Москва, 03.05.2018. В 2017 году чистый убыток по МФСО банков, санируемых с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), достиг 1,6 трлн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на их консолидированную отчетность.
В прошлом году Банк России отправил на санацию через свою структуру — ФКБС — сразу три крупные банковские группы — «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.
Чистые убытки банка «Открытие» и входящего в его группу банка «Траст» составили 426,8 млрд руб. и 146,6 млрд руб. соответственно. Чистые убытки Бинбанка и Рост Банка (их совладельцем являлся бизнесмен Михаил Шишханов) — 8,85 млрд руб. и 605,7 млрд руб. соответственно, Промсвязьбанка — 405,6 млрд руб.
В основном убытки санируемых банков спровоцировал рост расходов на резервы под обесценение кредитов и прочих активов.
В прошлом году Банк России отправил на санацию через свою структуру — ФКБС — сразу три крупные банковские группы — «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.
Чистые убытки банка «Открытие» и входящего в его группу банка «Траст» составили 426,8 млрд руб. и 146,6 млрд руб. соответственно. Чистые убытки Бинбанка и Рост Банка (их совладельцем являлся бизнесмен Михаил Шишханов) — 8,85 млрд руб. и 605,7 млрд руб. соответственно, Промсвязьбанка — 405,6 млрд руб.
В основном убытки санируемых банков спровоцировал рост расходов на резервы под обесценение кредитов и прочих активов.
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