Кризис

Реальные доходы населения Свердловской области за год сократились на 2,7%

Реальные доходы населения Свердловской области в I квартале 2018 года снизились на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Без учета единовременной выплаты, которую получили пенсионеры в прошлом году, реальные доходы населения сократились на 1%, сообщает Свердловскстат.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: