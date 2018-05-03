Кризис

Реальные доходы населения Свердловской области за год сократились на 2,7%

3 май 2018 (12:05)

Реальные доходы населения Свердловской области в I квартале 2018 года снизились на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Без учета единовременной выплаты, которую получили пенсионеры в прошлом году, реальные доходы населения сократились на 1%, сообщает Свердловскстат.

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