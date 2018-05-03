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Реальные доходы населения Свердловской области за год сократились на 2,7%
3 май 2018 (11:38)
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Реальные доходы населения Свердловской области в I квартале 2018 года снизились на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Без учета единовременной выплаты, которую получили пенсионеры в прошлом году, реальные доходы населения сократились на 1%, сообщает Свердловскстат.
Без учета единовременной выплаты, которую получили пенсионеры в прошлом году, реальные доходы населения сократились на 1%, сообщает Свердловскстат.
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