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С предприятия «Русский хром» взыскано почти 800 тыс. рублей долгов за негативное воздействие на окружающую среду
3 май 2018 (10:50)
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд взыскал с первоуральского АО «Русский хром 1915» почти 800 тыс. руб. по иску департамента Росприроднадзора по УФО. Об этом говорится в материалах суда.
В январе 2018 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск департамента о взыскании 17 млн 312 тыс. 493 руб. с предприятия в виде задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год.
После пересмотра дела Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и сократил сумму до 796 тыс. 388 руб.
В январе 2018 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск департамента о взыскании 17 млн 312 тыс. 493 руб. с предприятия в виде задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год.
После пересмотра дела Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и сократил сумму до 796 тыс. 388 руб.
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