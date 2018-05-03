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Американская полиция сорвала подростку подготовку теракта

3 май 2018 (10:27)

Полиция из штата Техас провела операцию по задержанию 17-летнего Матина Азизи-Яранда, сообщает «Газета.Ru».

Юношу подозревают в подготовке теракта в торговом центре города Плейно. По данным полиции, Азизи-Яранд планировал совершить атаку в середине мая и пытался завербовать других людей для участия в теракте.

Как сообщили в ФБР, подросток отправил более $1400 своим сторонникам для покупки оружия. Один из агентов ФБР вышел на Азизи-Яранда и начал общаться с ним в интернете под видом одного из его сторонников.

Подросток рассказал, что вдохновился идеей о нападении после изучения материалов террористической группировки «Исламское государство» (запрещенная в России организация).

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