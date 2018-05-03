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Суд подтвердил нарушение «Уралвагонзаводом» антимонопольного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Управления ФАС по Свердловской области уличило АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в нарушении закона о контрактной системе.



Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в апреле прошлого года в ведомство с жалобой обратилось ООО «Семаргл» на нарушения при проведении НПК «Уралвагонзавод» электронного аукциона, в частности, комиссия заказчика необоснованно признавала участников аукциона несоответствующими требованиям при рассмотрении вторых частей заявок.



Проверка антимонопольного ведомства подтвердила нарушение закона о контрактной системе. По ее итогам антимонопольный орган потребовал от НПК «Уралвагонзавод» отменить протокол подведения итогов комиссии и назначить новую дату рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе.



Корпорация с решением Свердловского УФАС не согласилась и опротестовала его в Арбитражном суде. Суд установил, что оснований для признания решения УФАС и предписаний антимонопольного органа недействительными нет. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд также поддержал позицию антимонопольного ведомства.

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