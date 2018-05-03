Дайджест
Лидер оппозиции в Армении получил доступ к посту премьер-министра
3 май 2018 (10:26)
Глава фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян пообещал поддержать кандидатуру от оппозиции на пост премьер-министра страны, сообщает РИА Новости.
«Армения 8 мая будет иметь премьер-министра», — сказал Багдасарян.
Также призвал сторонников оппозиции прекратить блокирование дорог и вернуться в конституционное поле.
Во время голосования по кандидатуре премьера 1 мая фракции «Елк», «Дашнацутюн» и «Царукян» поддержали лидера протестов Никола Пашиняна, однако для его победы не хватило шести голосов правящей партии — три фракции контролируют 47 голосов из 105.
Сегодня сторонники оппозиции блокировали дороги Армении, чем парализовали работу метро и железных дорог. К вечеру активисты по призыву господина Пашиняна освободили дороги, чтобы люди смогли добраться на оппозиционный митинг в Ереване.
«Армения 8 мая будет иметь премьер-министра», — сказал Багдасарян.
Также призвал сторонников оппозиции прекратить блокирование дорог и вернуться в конституционное поле.
Во время голосования по кандидатуре премьера 1 мая фракции «Елк», «Дашнацутюн» и «Царукян» поддержали лидера протестов Никола Пашиняна, однако для его победы не хватило шести голосов правящей партии — три фракции контролируют 47 голосов из 105.
Сегодня сторонники оппозиции блокировали дороги Армении, чем парализовали работу метро и железных дорог. К вечеру активисты по призыву господина Пашиняна освободили дороги, чтобы люди смогли добраться на оппозиционный митинг в Ереване.
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