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Инаугурация Владимира Путина пройдет без кортежа

Из церемонии инаугурации президента России Владимира Путина могут исключить проезд кортежа по Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



Инаугурация президента России Владимира Путина может пройти без традиционного проезда кортежа по Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с организацией мероприятия.



Отмечается, что окончательный сценарий инаугурации еще не утвержден. Программу планируют согласовать в ближайшее время.



На прошлых инаугурациях Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта ФСО.



Ранее, 18 апреля, сообщалось, что президент будет ездить на автомобиле проекта «Кортеж». Отмечалось, что несколько лимузинов, седанов и минивэнов, созданных в рамках проекта, уже переданы ФСО в качестве автомобилей охраны.



Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.

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