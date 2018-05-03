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В финале Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Ливерпуль»

3 май 2018 (10:25)

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов после поражения от итальянской «Роме», сообщает «Советский спорт».

По сумме двух матчей в финал пробился «Ливерпуль». Общий счет — 7:5 в пользу «красных».

Соперником английской команды станет мадридский «Реал». Финальная встреча состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

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