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В финале Лиги чемпионов сыграют «Реал» и «Ливерпуль»

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов после поражения от итальянской «Роме», сообщает «Советский спорт».



По сумме двух матчей в финал пробился «Ливерпуль». Общий счет — 7:5 в пользу «красных».



Соперником английской команды станет мадридский «Реал». Финальная встреча состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

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