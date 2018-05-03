Новости дня

В Екатеринбурге бизнесмену из Норвегии назначили 40 часов обязательных работ за невыплату алиментов

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. В Екатеринбурге суд назначил гражданину Королевства Норвегии, занимавшемуся в России организацией бизнеса, 40 часов обязательных работ за невыплату алиментов своей российской дочери. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«Гражданин Норвегии прибыл в Россию для организации бизнеса по рыбному хозяйству. Зарегистрировал брак с екатеринбурженкой, от которой имеется дочь. Спустя несколько лет брак был расторгнут. Однако после расторжения акта гражданского состояния отец перестал помогать своему ребенку материально», — рассказали в пресс-службе.



Так как норвежец проживает на территории России, имеет временное разрешение на проживание в РФ, зарегистрирован в Ленинском районе Екатеринбурга, бывшая супруга обратилась в суд. Суд вынес решение о выплате алиментных обязательств в размере 1/6 части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно. Оказалось, что иностранный отец является многодетным. У него имеется трое детей на родине, один на Украине и двое в России.



После вынесенного судом решения гражданин, являясь родителем (от чего должник в своих объяснениях не отказывался), без уважительных причин не выплачивал средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. Задолженность по алиментам на начало апреля 2018 года составила порядка 250 тыс. руб. Однако никаких действий для погашения задолженности, имея возможность (снимает апартаменты в одном из элитных комплексов Екатеринбурга), отец не предпринимал.



Судебным приставом Верх-Исетского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга в отношении должника составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.35.1 КоАП «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей» для побуждения его к выплате задолженности по алиментам. Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: