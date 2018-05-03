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Новую схему размещения нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге разработают до 30 ноября 2018 года

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о разработке схемы размещения нестационарных объектов на территории города.



Согласно документу, в течение двух месяцев, до 28 июня 2018 года, комитет по товарному рынку администрации города будет принимать заявки от граждан и компании на включение нестационарных торговых объектов в схему размещения. Далее специальная комиссия рассмотрит поступившие предложения, сформирует перечень и до 15 июля 2018 года направит его для согласования в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) и Росреестр.



До 30 ноября 2018 года новую схему размещения нестационарных торговых объектов должны представить главе администрации города Екатеринбурга.

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