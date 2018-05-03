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В аэропорту Кольцово изъята партия роз и хризантем из Словакии

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. В екатеринбургском аэропорту Кольцово изъята партия роз и хризантем из Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



«При проведении досмотра в партии срезов роз сорта Mix в количестве 225 штук, происхождение — Колумбия, и в срезах роз сорта Ribbon в количестве 240 штук, происхождение — Кения, обнаружен карантинный вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.). В срезах хризантем сорта AnastasiaYellow в количестве 75 штук, происхождение — Испания, выявлено карантинное заболевание — «Белая ржавчина хризантем (Pucciniahoriana)», — говорится в сообщении.



В целях предотвращения распространения карантинного вредителя на территории Свердловской области, зараженные срезы цветов роз и хризантемы в количестве 540 штук подлежат уничтожению под контролем специалиста отдела карантинного фитосанитарного контроля.

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