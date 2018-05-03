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Банк России будет бороться с лжесайтами по продаже билетов на ЧМ-2018
3 май 2018 (09:04)
УрБК, Москва, 03.05.2018. Банк России будет бороться с лжесайтами по продаже билетов на Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
«Банк России и Международная федерация футбола (FIFA) договорились о взаимодействии, в ходе которого FIFA будет направлять в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России информацию о выявленных мошеннических сайтах по продаже билетов на Чемпионат мира по футболу. ФинЦЕРТ будет инициировать их блокировку», — говорится в сообщении.
ЦБ имеет полномочия по блокировке мошеннических сайтов с конца 2016 года. В рамках этих полномочий регулятор с начала года уже инициировал прекращение работы 25 сайтов, которые под видом продажи билетов на Чемпионат мира по футболу похищали у людей деньги.
«Единственным интернет-ресурсом, который имеет право продавать билеты на Чемпионат мира-2018, является официальный сайт FIFA. Все остальные предложения по продаже являются мошенническими», — отмечают в ЦБ.
«Банк России и Международная федерация футбола (FIFA) договорились о взаимодействии, в ходе которого FIFA будет направлять в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России информацию о выявленных мошеннических сайтах по продаже билетов на Чемпионат мира по футболу. ФинЦЕРТ будет инициировать их блокировку», — говорится в сообщении.
ЦБ имеет полномочия по блокировке мошеннических сайтов с конца 2016 года. В рамках этих полномочий регулятор с начала года уже инициировал прекращение работы 25 сайтов, которые под видом продажи билетов на Чемпионат мира по футболу похищали у людей деньги.
«Единственным интернет-ресурсом, который имеет право продавать билеты на Чемпионат мира-2018, является официальный сайт FIFA. Все остальные предложения по продаже являются мошенническими», — отмечают в ЦБ.
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