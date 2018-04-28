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В Верхней Салде менеджер фирмы по изготовлению надгробий похитил у клиентов 648 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. Верхнесалдинский районный суд вынес приговор менеджеру фирмы по изготовлению надгробных памятников Антону Бугорскому, который присвоил деньги клиентов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как установлено в суде, А. Бугорский занимался заключением договоров с клиентами на изготовление и установку надгробных памятников, а также получал средства за эту работу.



«В период с декабря 2015 года по май 2016 года Бугорский заключал от имени предпринимателя с клиентами договоры на изготовление и установку надгробных памятников, получал от клиентов по данным договорам денежные средства, но в нарушение установленных работодателем правил вверенные ему денежные средства тому не передавал», — говорится в сообщении.



Кроме того, он скрывал от работодателя сам факт заключения договоров и поступление средств в кассу. За указанный период менеджер успел заключить 21 договор на общую сумму 648 тыс. руб. Работы по ним выполнены не были. Полученные деньги А. Бугорский присвоил себе. Подсудимый был признан виновным по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества в крупном размере».



Суд назначил Антону Бугорскому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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