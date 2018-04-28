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В Екатеринбурге снесли многоквартирный дом на землях ИЖС

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. В Железнодорожном районе Екатеринбурга снесли четырехэтажный многоквартирный дом, который суд признал незаконной постройкой, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Иск о сносе объекта площадью 280 кв. м. подала администрация Екатеринбурга. Здание было возведено на землях для индивидуального жилищного строительства.



«Хозяин самовольной постройки утверждал, что здание построено как индивидуальный дом для его семьи. Однако экспертами было установлено, что дом является многоквартирным: каждый этаж разделен на изолированные помещения, общее количество которых составляет 29», — говорится в сообщении.



При проверке объекта были также обнаружены нарушения условий проживания в жилых зданиях, нормативов градостроительного проектирования Свердловской области, а также норм пожарной безопасности. В частности, расстояние стен от дома до забора не позволяет проезд спецтехники для тушения пожара. Ширина коридора затрудняет и делает почти невозможной эвакуацию людей.



После вынесения решения суда застройщик долгое время уклонялся от его исполнения. В итоге многоквартирник был снесен за счет бюджета Екатеринбурга.



По информации главы комитета по товарному рынку горадминистрации Елены Чернышевой, на территории муниципалитета насчитывается 42 подобных объекта. Ежегодно из городской казны на их снос выделяется более 2 млн руб.

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