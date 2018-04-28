Дайджест

Обозреватель Bloomberg назвал Россию страной второго сорта

28 апрель 2018 (16:06)

Обозреватель Bloomberg Илан Лейк заявил, что Россию необходимо считать страной второго сорта. Об этом сообщается на сайте издания, передает портал «Газета.ру».

По его словам, Россия «как термит» подтачивает и дискредитирует международные организации.

«Это можно наблюдать в СБ ООН, где российское вето защитило сирийского диктатора от ответственности за применение «химоружия», — подчеркнул Лейк.

Он также добавил, что Запад должен «выгнать Россию» из комиссий, рабочих групп и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: