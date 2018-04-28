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Обозреватель Bloomberg назвал Россию страной второго сорта

Обозреватель Bloomberg Илан Лейк заявил, что Россию необходимо считать страной второго сорта. Об этом сообщается на сайте издания, передает портал «Газета.ру».



По его словам, Россия «как термит» подтачивает и дискредитирует международные организации.



«Это можно наблюдать в СБ ООН, где российское вето защитило сирийского диктатора от ответственности за применение «химоружия», — подчеркнул Лейк.



Он также добавил, что Запад должен «выгнать Россию» из комиссий, рабочих групп и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права.

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