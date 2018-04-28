Дайджест

Трамп назвал профессию репортера великой

28 апрель 2018 (16:05)

Президент США Дональд Трамп на встрече с начинающими журналистами в Белом доме заявил, что репортер это великая профессия. Об этом сообщает ABC News.

Он спросил у участников встречи, «кто хочет стать репортерами». Как отмечается, все присутствующие подняли руки.

«Все они хотят быть репортерами, вы можете в это поверить? Это будущее, не так ли? Это будущее. Это великая профессия», — сказал Трамп.

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