Дайджест
Трамп назвал профессию репортера великой
28 апрель 2018 (16:05)
Президент США Дональд Трамп на встрече с начинающими журналистами в Белом доме заявил, что репортер это великая профессия. Об этом сообщает ABC News.
Он спросил у участников встречи, «кто хочет стать репортерами». Как отмечается, все присутствующие подняли руки.
«Все они хотят быть репортерами, вы можете в это поверить? Это будущее, не так ли? Это будущее. Это великая профессия», — сказал Трамп.
Он спросил у участников встречи, «кто хочет стать репортерами». Как отмечается, все присутствующие подняли руки.
«Все они хотят быть репортерами, вы можете в это поверить? Это будущее, не так ли? Это будущее. Это великая профессия», — сказал Трамп.
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