Новости дня
В департаменте архитектуры Екатеринбурга сменили руководство
28 апрель 2018 (15:58)
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2018. Администрация Екатеринбурга разделила посты главного архитектора и главы департамента архитектуры города, сообщается на официальном портале города.
Андрей Молоков, занимавший эти посты, сохранил за собой только должность главного архитектора города. Руководителем департамента назначен Михаил Губин. Кроме того, у М. Губина появились новые подчиненные.
Заместителем начальника по территориальному планированию и градостроительному зонированию стал Сергей Косенко, замом по планировке территории и землепользованию — Евгений Нестеров, заместителем по архитектурно-строительному контролю и инженерному обеспечению — Сергей Малафеев. Начальником управления департамента по организации и контролю назначена Елена Мишина.
Распоряжение вступает в силу с 1 мая 2018 года.
Андрей Молоков, занимавший эти посты, сохранил за собой только должность главного архитектора города. Руководителем департамента назначен Михаил Губин. Кроме того, у М. Губина появились новые подчиненные.
Заместителем начальника по территориальному планированию и градостроительному зонированию стал Сергей Косенко, замом по планировке территории и землепользованию — Евгений Нестеров, заместителем по архитектурно-строительному контролю и инженерному обеспечению — Сергей Малафеев. Начальником управления департамента по организации и контролю назначена Елена Мишина.
Распоряжение вступает в силу с 1 мая 2018 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Михаил Вяткин покинул пост главного архитектора Екатеринбурга
- Михаил Вяткин покинул пост начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
- Главным архитектором Свердловской области стал Владимир Вениаминов
- Главным архитектором Свердловской области назначен Владимир Вениаминов
- Губернатор Челябинской области Михаил Юревич подписал распоряжение о назначении членов областного правительства