Новости дня

В департаменте архитектуры Екатеринбурга сменили руководство

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2018. Администрация Екатеринбурга разделила посты главного архитектора и главы департамента архитектуры города, сообщается на официальном портале города.



Андрей Молоков, занимавший эти посты, сохранил за собой только должность главного архитектора города. Руководителем департамента назначен Михаил Губин. Кроме того, у М. Губина появились новые подчиненные.



Заместителем начальника по территориальному планированию и градостроительному зонированию стал Сергей Косенко, замом по планировке территории и землепользованию — Евгений Нестеров, заместителем по архитектурно-строительному контролю и инженерному обеспечению — Сергей Малафеев. Начальником управления департамента по организации и контролю назначена Елена Мишина.



Распоряжение вступает в силу с 1 мая 2018 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: