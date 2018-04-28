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«Уральские авиалинии» снизили тарифы на перелеты Иркутск — Москва — Иркутск

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила тарифы на перелеты по направлению Иркутск — Москва — Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Стоимость авиабилетов туда-обратно составляет от 10 тыс. 950 руб., включая все сборы. Совершить покупку по выгодной цене и осуществить перелет можно до 10 июня 2018 года.



«Полеты из Иркутска в столицу выполняются ежедневно. Данный рейс — прекрасная возможность скомбинировать свой отдых, используя гибкость расписания и удобные стыковки через Москву в другие города России и страны СНГ», — рассказали в пресс-службе.



Напомним, что пассажиры могут увеличить свою скидку, получив приветственный бонус в 1 тыс. руб. при регистрации в программе лояльности «Крылья». Один бонус равен одному рублю.



Приобрести билеты по выгодным ценам можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе города.

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