Новости дня
«Уральские авиалинии» снизили тарифы на перелеты Иркутск — Москва — Иркутск
28 апрель 2018 (15:43)
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила тарифы на перелеты по направлению Иркутск — Москва — Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Стоимость авиабилетов туда-обратно составляет от 10 тыс. 950 руб., включая все сборы. Совершить покупку по выгодной цене и осуществить перелет можно до 10 июня 2018 года.
«Полеты из Иркутска в столицу выполняются ежедневно. Данный рейс — прекрасная возможность скомбинировать свой отдых, используя гибкость расписания и удобные стыковки через Москву в другие города России и страны СНГ», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, что пассажиры могут увеличить свою скидку, получив приветственный бонус в 1 тыс. руб. при регистрации в программе лояльности «Крылья». Один бонус равен одному рублю.
Приобрести билеты по выгодным ценам можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе города.
Стоимость авиабилетов туда-обратно составляет от 10 тыс. 950 руб., включая все сборы. Совершить покупку по выгодной цене и осуществить перелет можно до 10 июня 2018 года.
«Полеты из Иркутска в столицу выполняются ежедневно. Данный рейс — прекрасная возможность скомбинировать свой отдых, используя гибкость расписания и удобные стыковки через Москву в другие города России и страны СНГ», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, что пассажиры могут увеличить свою скидку, получив приветственный бонус в 1 тыс. руб. при регистрации в программе лояльности «Крылья». Один бонус равен одному рублю.
Приобрести билеты по выгодным ценам можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе города.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» снизили тарифы на перелеты по маршруту Барнаул — Москва — Барнаул
- «Уральские авиалинии» снизили цены на перелеты по направлению Владивосток — Иркутск — Екатеринбург
- «Уральские авиалинии» предлагают участникам программы «Крылья» скидку 10% на рейсы в Москву
- «Уральские авиалинии» запустили новый рейс Москва — Тюмень — Москва
- «Уральские авиалинии» возобновляют рейс «Улан-Удэ — Москва»