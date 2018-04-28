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ЧТПЗ направит на выплату дивидендов за 2017 год почти 5,5 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 28.04.2018. Акционеры ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) на годовом собрании одобрили дивиденды за 2017 год в размере 11,56 руб. на одну акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



На выплату дивидендов будет направлено 5,46 млрд руб. Это вся чистая прибыль общества по РСБУ, полученная по результатам 2017 года, а также часть чистой прибыли прошлых лет.



Также акционеры утвердили новый состав совета директоров, в который вошли Борис Коваленков, Андрей Комаров, Олег Кустиков, Дина Микрюкова, Олег Селезнев, Александр Федоров и Сергей Янковский.

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