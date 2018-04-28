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В Челябинской области зафиксировано 47 лесных пожаров

УрБК, Челябинск, 28.04.2018. В Челябинской области с начала пожароопасного сезона ликвидировано 47 пожаров на площади 307,3 га, сообщается на сайте регионального главного управления лесами.



Возгорания произошли на территориях Аргаяшского (1), Брединского (1), Верхнеуральского (1), Каслинского (1), Красноармейского (8), Кунашакского (6), Миасского (2), Октябрьского (3), Саткинского (1), Увельского (6), Чебаркульского (2) и Шершневского (15) лесничеств.



Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 411 человек и 151 единица техники.



С 15 апреля 2018 года по решению областного правительства введен особый противопожарный режим на территориях Верхнеуральского, Красноармейского, Сосновского и Уйского муниципальных районов. Помимо этого, в Красноармейском, Сосновском и Уйском районах действуют ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в зеленый фонд транспортных средств.

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