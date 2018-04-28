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ФСК ЕЭС в 2017 году добилась снижения удельной аварийности на 18%

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. Федеральная сетевая компания в осенне-зимний период (ОЗП) 2017-2018 годов добилась снижения удельной аварийности (количества аварий на условную единицу обслуживаемого оборудования) на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество аварий сократилось на 16,4%, сообщает пресс-служба филиала ФСК ЕЭС — МЭС Западной Сибири.



«ФСК ЕЭС успешно справилась с климатическими вызовами: «ледяными» дождями в декабре, повышенным гололедообразованием на проводах, ураганами, прошедшими буквально недавно. Для нас завершение одного ОЗП — это начало подготовки к следующему. До 1 октября основные работы должны быть завершены. В 2018 году на ремонты мы направляем на 1 млрд руб. больше, чем годом ранее — 12,5 млрд руб. (в прошлом году — 11,5 млрд руб.)», — рассказал председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.



Наибольшие объемы приходятся на регионы Сибири и Центра. Повышенное внимание будет уделено надежному электроснабжению Чемпионата мира по футболу, также в числе приоритетов — международные экономические форумы в Санкт-Петербурге и Владивостоке.



В этом году в рамках инвестиционной программы завершены мероприятия по укреплению надежности электроснабжения регионов. Среди них — комплексная реконструкция ключевого питающего центра Красноярска — подстанции 220 кВ «Левобережная»; реконструкция подстанции 500 кВ «Луч», обеспечивающей транзит между ОЭС Волги и Центра. Кроме того, реконструированы спецпереходы через Волгу, связанные с выдачей мощности Саратовской ГЭС.



В 2018 году планируется завершение мероприятий, также способствующих повышению надежности электроснабжения потребителей. Речь идет о макропроекте укрепления связей ОЭС Центра и Северо-Запада (в первой половине года); присоединении центральных районов Республики Саха (Якутия) к ОЭС Востока и западных районов Республики Саха (Якутия) к ОЭС Сибири; строительстве подстанции 220 кВ «Восточная Промзона» и 220 кВ «Ново-Лабинская» в Краснодарском крае; ключевом этапе строительства подстанции 330 кВ «Мурманская». Также в планах организации комплексная реконструкция ключевого центра питания Белгорода — 330 кВ «Белгород»; строительство воздушной линии (265 км) 500 кВ «Невыномысск — Моздок» с подстанцией 500 кВ Моздок (668 МВА).

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