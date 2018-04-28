Дайджест
Турция будет действовать в Сирии совместно с США
28 апрель 2018 (12:39)
Турция будет действовать в сирийском Манбидже совместно с США. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Его слова передает Reuters.
Глава МИД также добавил, что Анкара раздумывает над «выгодным предложением» закупить у США системы ПВО Patriot.
Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась сотрудничать с Италией и Францией по вопросу покупки у них систем противовоздушной обороны, а также обсуждает с США возможность приобретения аналогичных систем.
Глава МИД также добавил, что Анкара раздумывает над «выгодным предложением» закупить у США системы ПВО Patriot.
Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась сотрудничать с Италией и Францией по вопросу покупки у них систем противовоздушной обороны, а также обсуждает с США возможность приобретения аналогичных систем.
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