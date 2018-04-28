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Турция будет действовать в Сирии совместно с США

Турция будет действовать в сирийском Манбидже совместно с США. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Его слова передает Reuters.



Глава МИД также добавил, что Анкара раздумывает над «выгодным предложением» закупить у США системы ПВО Patriot.



Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась сотрудничать с Италией и Францией по вопросу покупки у них систем противовоздушной обороны, а также обсуждает с США возможность приобретения аналогичных систем.

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