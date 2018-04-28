Кризис
Госжилнадзор заявил об ухудшении качества бетона на свердловских стройплощадках
28 апрель 2018 (11:43)
Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области заявил об ухудшении качества бетона на строительных площадках. Об этом говорится на сайте ведомства.
«За последнее время участились случаи недобора бетоном в конструкциях проектной прочности. Это связано с множеством различных аспектов, касающихся всех этапов от производства на бетоно-смесительном узле завода-изготовителя до нагружения конструкции проектной нагрузкой на строительной площадке», — говорится в сообщении.
Основными нарушениями, которые ведут к снижению прочности, являются: ненадлежащий уход за бетоном в процессе его выдерживания (особенно в зимний период); отсутствие анализа введения различных добавок в бетонную смесь; несвоевременное и неполноценное осуществление входного контроля за прочностью бетона, а также контроля в промежуточном и проектном возрасте.
«За последнее время участились случаи недобора бетоном в конструкциях проектной прочности. Это связано с множеством различных аспектов, касающихся всех этапов от производства на бетоно-смесительном узле завода-изготовителя до нагружения конструкции проектной нагрузкой на строительной площадке», — говорится в сообщении.
Основными нарушениями, которые ведут к снижению прочности, являются: ненадлежащий уход за бетоном в процессе его выдерживания (особенно в зимний период); отсутствие анализа введения различных добавок в бетонную смесь; несвоевременное и неполноценное осуществление входного контроля за прочностью бетона, а также контроля в промежуточном и проектном возрасте.
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