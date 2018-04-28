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С начала 2018 года к системе мониторинга в Свердловской области подключили 5,7% участников фармрынка
28 апрель 2018 (11:15)
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. С января по апрель 2018 года в системе мониторинга движения лекарственных препаратов зарегистрировались 172 участника из 3 019 юридических лиц в Свердловской области, сообщает пресс-служба Территориального органа Росздравнадзора.
Речь идет о юрлицах, которые осуществляют медицинскую и фармацевтическую деятельность в регионе. Таким образом, общая доля участников рынка, подключившихся к системе, составила 5,7%.
На завершение подключения к системе медицинским и фармацевтическим компаниям отвели время до 2020 года.
Речь идет о юрлицах, которые осуществляют медицинскую и фармацевтическую деятельность в регионе. Таким образом, общая доля участников рынка, подключившихся к системе, составила 5,7%.
На завершение подключения к системе медицинским и фармацевтическим компаниям отвели время до 2020 года.
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