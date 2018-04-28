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В Екатеринбурге застрелили бизнесмена Павла Неверова

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. В Екатеринбурге в офисе жилищного комплекса «Бажовский» на улице Кузнечной застрелили бывшего гендиректора торговой компании «Олми» Павла Неверова.



О гибели П. Неверова на своей странице в Facebook написала его жена Мария. Стрельба в ЖК «Бажовский» произошла 27 апреля около 16.00. Как поясняют в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в этот день к Павлу Неверову пришел бывший руководитель другой фирмы и экс-собственник этой же компании.



«По данным следствия, между ними ранее возник конфликт: бывший собственник предъявлял претензии экс-директору по поводу того, что из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей собственник лишился определенного имущества (по сути, был вынужден расплачиваться за него). В ходе конфликта бывший собственник произвел выстрел в своего оппонента из пистолета, а затем попытался покончить с собой (впоследствии он все-таки скончался в больнице). Таким образом, согласно полученным данным, между указанными двумя мужчинами был длительный межличностный конфликт», — сообщают в СКР.



По некоторой информации, стрелявшим оказался другой предприниматель — Олег Елкин, который несколько лет назад продал «Олми» Павлу Неверову. Он же стал поручителем по его кредиту перед Сбербанком. В марте 2015 года П. Неверов продал «Олми» московской компании «Авторион». Из 34 магазинов компания приобрела 28, остальные планировалось закрыть.



В ноябре того же года Сбербанк подал в суд исковое заявление о признании П. Неверова банкротом. Арбитражный суд Свердловской области обращение банка удовлетворил.



В связи с произошедшим в ЖК «Бажовский» возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

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