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В 2017 году сумма невозвращенной валютной выручки от экспорта леса на среднем Урале достигла 76,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. В 2017 году сумма невозвращенной валютной выручки от экспорта леса в рамках возбужденных Екатеринбургской таможней уголовных дел составила 76,4 млн руб.



«К сожалению, регулярно выявляемые Екатеринбургской таможней факты нарушений при экспорте леса свидетельствуют о наличии неблагонадежных участников внешнеэкономической деятельности и высокой степени криминогенности в этой сфере. Особенно актуальной в настоящее время остается проблема своевременной и полной репатриации денежных средств, то есть возвращения валютной выручки, полученной от экспорта лесоматериалов», ― прокомментировали в пресс-службе Екатеринбургской таможни.



В этом году таможенники уже дважды возбудили уголовное дело в отношении одной и той же гражданки-учредителя одного из юридических лиц. От имени компании она заключила крупный внешнеторговый контракт на экспорт пиломатериалов в Азербайджан. Однако сделка оказалась фиктивной, поскольку деньги на банковский счет резидента от продажи вывезенных лесоматериалов так и не поступили. Сумма невозвращенной выручки от продажи лесоматериалов превышает 12 млн руб.



В отношении учредителя юридического лица возбудили уголовное дело по части 1 статьи 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».



Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что с июля по ноябрь 2016 года в рамках того же внешнеторгового контракта компания-лесоэкспортер незаконно перевезла через таможенную границу ЕАЭС почти 3 тыс. кубометров хвойных пиломатериалов. По данному факту 9 апреля 2018 года Екатеринбургская таможня возбудила еще одно уголовное дело в отношении руководителей компании по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда».

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