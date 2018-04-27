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В Алапаевске таможенники пресекли контрабанду леса в Азербайджан на сумму в 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. Сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли контрабанду леса в Алапаевске. Об этом сообщает пресс-служба таможни.



«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с ноября 2017 года сотрудники российской компании экспортировали в Республику Азербайджан 1 тыс. 162 кубометров пиломатериалов хвойных пород общей стоимостью, по оценке экспертов, не менее 6 млн руб. При проверке выяснилось, что сведения, которые заявлены в декларации, являются недостоверными. В частности, представители предприятия не смогли пояснить происхождение древесины. В ходе проверки вскрылись факты о еще нескольких экспортных поставках пиломатериалов с нарушением таможенного законодательства», — говорится в сообщении.



По данному факту Уральской оперативной таможней возбуждено сразу четыре уголовных дела по по статье 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров в крупном размере.



В настоящее время проводятся следственные действия, в ходе которых предстоит выяснить все обстоятельства дела и установить личности виновных лиц.

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