Дайджест
КНДР и Южная Корея завершили первый раунд переговоров
27 апрель 2018 (17:39)
Утренняя часть переговоров между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Республики Корея завершилась, северокорейский лидер покинул территорию Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters.
В данный момент главы государств прервались на обед. Ким Чен Ын вернулся на территорию Северной Кореи в своем лимузине. Сообщается, что машину северокорейского лидера сопровождали охранники.
Во время саммита главы стран обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, перспективы улучшения отношений между странами, а также возможное воссоединение. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписано двустороннее соглашение.
В данный момент главы государств прервались на обед. Ким Чен Ын вернулся на территорию Северной Кореи в своем лимузине. Сообщается, что машину северокорейского лидера сопровождали охранники.
Во время саммита главы стран обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, перспективы улучшения отношений между странами, а также возможное воссоединение. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписано двустороннее соглашение.
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