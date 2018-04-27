Дайджест

КНДР и Южная Корея завершили первый раунд переговоров

27 апрель 2018 (17:39)

Утренняя часть переговоров между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Республики Корея завершилась, северокорейский лидер покинул территорию Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

В данный момент главы государств прервались на обед. Ким Чен Ын вернулся на территорию Северной Кореи в своем лимузине. Сообщается, что машину северокорейского лидера сопровождали охранники.

Во время саммита главы стран обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, перспективы улучшения отношений между странами, а также возможное воссоединение. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписано двустороннее соглашение.

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