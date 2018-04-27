Дайджест
Жителя Хабаровска будут судить за угрозы судье
27 апрель 2018 (17:39)
На жителя Хабаровска завели уголовное дело за угрозу убийства судьи, которая содержалась в электронном письме, направленном на официальный сайт суда. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.
«По версии следствия, подозреваемый, не согласный с решением по гражданскому делу, которое вынес судья одного из районов города Хабаровска, направил на официальный сайт суда электронное письмо, в котором пообещал убить судью. Данное послание содержало нецензурную брань», — говорится на сайте.
За данное действие на 53-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Угроза убийством в отношении судьи».
«По версии следствия, подозреваемый, не согласный с решением по гражданскому делу, которое вынес судья одного из районов города Хабаровска, направил на официальный сайт суда электронное письмо, в котором пообещал убить судью. Данное послание содержало нецензурную брань», — говорится на сайте.
За данное действие на 53-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Угроза убийством в отношении судьи».
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