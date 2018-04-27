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Панама и Венесуэла восстановили дипломатические отношения

Власти Панамы и Венесуэлы решили вернуть свои дипломатические миссии. Об этом сообщает Reuters, передает портал «Газета.ру».



В начале апреля официальные лица Панамы объявили об отзыве послов из Венесуэлы.



«Этот шаг был ответом на решение Венесуэлы приостановить коммерческие отношения с множеством панамских чиновников и компаний, включая президента Хуана Карлоса Варела, за предполагаемое участие в отмывании денег», — объяснили данное решение в МИДе страны.



Венесуэла отреагировала симметричным решением. Впоследствии страны прекратили авиасообщение.

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