Бизнес нарастил зарплатные «хвосты»

Несмотря на усиленную работу надзорных ведомств и органов взыскания, ситуация с выплатой заработной платы работодателями Свердловской области остается напряженной. За I квартал текущего года общий объем долга организаций по оплате труда сотрудников не сократился и на сегодняшний день составляет 300 млн рублей. При этом растет число исполнительных производств в отношении предприятий региона, касающихся взыскания долгов по зарплате.Как отметил сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Михаил Мякишев, за 2017 год ведомству удалось добиться погашения задолженности по зарплате в общем объеме более 700 млн руб. Однако ежедневно выявляются все новые предприятия, имеющие долги перед работниками. Наибольшая их концентрация наблюдается в Полевском, Сысерти и Новоуральске.«Ситуация остается сложной. На сегодняшний день общая задолженность превышает 300 млн руб. Среди должников — около 50 предприятий, 70% из которых — это компании-банкроты, сохраняющие многомиллионные долги уже не первый и не второй год, остальные же являются действующими. На долю последних приходится порядка 100 млн руб. долгов по зарплате», — пояснил Михаил Мякишев.При этом растет число поступающих в органы взыскания исполнительных производств в отношении свердловских работодателей, связанных с долгами по зарплате, общая сумма которых в I квартале превысила 329 млн руб.«Мы наблюдаем увеличение количества поступающих к нам исполнительных производств: в I квартале оно выросло на 1 тыс. 576 производств по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом сумма взыскания возросла на 11 млн руб.», — отмечает и.о. руководителя Управления ФССП по Свердловской области Елена Сидорова.По ее словам, в общей сложности по почти 5 тыс. полностью или частично оконченным исполнительным производствам взыскано с начала 2018 года уже более 90 млн руб., что на 29 млн руб. превышает показатель I квартала 2017 года. В том числе добровольно исполнены должниками требования по 3,7 тыс. исполнительным производствам на сумму 71 млн руб.«Компании стараются гасить долги добровольно, чтобы у потенциальных контрагентов и соискателей не было сомнений на их счет. Сегодня уже многие пользуются банком данных исполнительных производств, в том числе при заключении контрактов. Тем не менее на текущий момент остаток исполнительных производств по заработной плате в Свердловской области составляет 4 тыс. 240 производства на сумму более 209 млн руб.», — сообщила Елена Сидорова.Что касается причин возникновения задолженности и невозможности ее погасить в установленные законом сроки, по словам Михаила Мякишева, основную роль здесь обычно играет отсутствие оборотных средств у работодателя, высокая закредитованность предприятий.В то же время заместитель руководителя Государственной инспекции труда Свердловской области Михаил Балакин отмечает, что далеко не всегда это связано с негативным действием макроэкономических факторов. Зачастую проблема заключается в том, что топ-менеджмент компаний допускает очевидные ошибки при планировании бизнеса.«Не везде экономическая ситуация — основная причина долгов по заработной плате. У нас снова появились заявления, которые подтверждаются результатами проверок в ряде организаций, показывающие, что сами предприниматели, в том числе юрлица, допускают ошибки при ведении своего бизнеса. Например, при заключении долгосрочных контрактов не договариваются об авансировании, текущих платежах, не думая о том, за счет чего будут покрывать свои нужды, в том числе выплачивать зарплату. Мы видим эти ошибки и понимаем, что уровень предпринимательской грамотности сегодня является одной из серьезных проблем», — рассказал Михаил Балакин.По словам экспертов, в ближайшее время ситуация может осложниться увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 9 тыс. 489 руб. до 11 тыс. 163 руб. В результате работодатели умышленно или по невнимательности могут оказаться в числе должников.В частности, речь идет о региональном коэффициенте, который должен начисляться на всю указанную сумму. Однако при каждом повышении МРОТ надзорные ведомства выявляют предпринимателей, которые этого не сделали. Впрочем, значительного роста общего объема задолженности по зарплате из-за нарушений в данной сфере эксперты не ожидают.