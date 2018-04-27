Закупкам не хватает качества

Ориентация на снижение цены при проведении государственных и корпоративных закупок приводит к ухудшению качества услуг и работ, выполненных в рамках госконтрактов, считают уральские эксперты. Сокращение текущих затрат в конечном итоге оборачивается ростом издержек на содержание объектов или исправление ошибок. Чтобы переориентировать заказчиков на повышение качества, уральское деловое сообщество предлагает проводить экспертизу на каждом этапе при проведении госзакупок. Однако как это реализовать, эксперты пока не договорились.Действующее законодательство позволяет отказаться от главенства стоимости контракта при выборе поставщика, рассказала сегодня в ходе круглого стола в Екатеринбурге вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Светлана Окулова.«Вопрос госзакупок — гражданский и общественный. Мы как граждане понимаем, что государство должно эффективно использовать бюджетные средства. Собственно, в бюджетном кодексе и написано, что задачей государства является «исходя из экономности или достижения наилучшего результата». Это прямо написано в законе, и мы считаем, что этот принцип (достижения наилучшего результата — прим. ред.) и должен сохраняться», ― рассказала Светлана Окулова.Однако формулировка «наилучший результат» достаточно размыта, и прописать в ней критерии сложнее, чем для «экономности». При этом необходимость снизить себестоимость работ, чтобы повысить рентабельность заказа, часто вынуждает подрядчиков использовать самые дешевые, некачественные или контрафактные товары. В итоге погоня за низкой ценой контракта приводит к псевдоэкономии, потому что финальные расходы на содержание или ремонт могут вырасти. Ярким примером здесь является появление «нового аварийного жилья» в Свердловской области, построенного по программе переселения граждан из аварийного жилья.«Уровень минимальной цены на сегодняшний день действительно дает экономить в моменте бюджетные средства. Но цена этой экономии, опять же, непростая. Можно построить из самого дешевого материала объект, но если мы перейдем от цены объекта к цене его жизненного цикла, то мы получим совершенно другие деньги. Проблема цены жизненного цикла объекта — это не проблема действующего законодательства, оно позволяет формировать задания в таком формате. Но у органов власти стоит задача попасть в текущий бюджет, который всегда ограничен, поэтому мы сегодня экономим, а что будет через 20 лет и даже три года, уже неважно», ― прокомментировала исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева.Чтобы качество стало основополагающим фактором при проведении работ по госзакупкам, необходимо привлекать экспертное сообщество на всех этапах госконтракта — от формирования технического задания до приема работ, считают представители уральского делового сообщества.«Мы видим иногда совершенно непрофессиональное формирование начальной цены контракта, которая никак не отражает действительную стоимость поставки, изготовления оборудования или всего проекта. Мы видим низкую техническую сторону подготовки технического задания, понимаем, что в одном большом контракте невозможно учесть все детали, и иногда даже сталкиваемся с тем, что контракт исполнить невозможно, части контракта не сочетаются между собой. Это мешает всему процессу. Необходимо именно включение профессионального сообщества», ― считает Светлана Окулова.При этом участники дискуссии разошлись в представлении, как будет реализовано проведение экспертиз. По словам председателя Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонида Гункевича, часть бизнесменов готова подключиться к процессу на добровольной основе.«Мы в принципе видим эту деятельность волонтерской, потому что хотим с заказчиком спокойно разбирать цену. Не верите нам, давайте позовем еще других. Без этого не получится нормальной истории», ― пояснил он.Вице-президент Уральской ТПП считает, что можно взять опыт взаимодействия с экспертными организациями, принятый в судебной системе.«Моя версия другая. Есть такое расхожее выражение: лечиться даром — это даром лечиться. Поэтому если хотите качественную экспертизу, за нее платить придется. Извините, что так цинично, но это будет так. Здесь, конечно, стоит поговорить с государством о том, какие это могут быть специалисты или организации, быть может, это будет рейтинг. Есть некий рейтинг, в том числе у судов, список организаций, которые могут проводить экспертизу. И там уже можно рейтинговать и успешность экспертов, и их подготовленность. Не знаю, стоит ли отторговывать этот вопрос, думаю, это стоит проводить через назначение доверенных организаций», ― отметила Светлана Окулова.Составление технического задания можно сделать частью госзакупки в случае, если речь идет о каких-то узкоспециализированных работах, считает Марина Вшивцева.«Мы же говорим, что необходимо отторговывать не весь проект, а частями. Первой частью может быть само формирование технического задания на профессиональном уровне. Представляете, муниципальное образование где-нибудь в районе Шали, которому нужно построить или реконструировать очистные сооружения. Там в муниципалитете, может, 10 человек от руководителя до секретаря — как они будут писать такое техническое задание? Наверное, тут либо министерство строительства должно взять на себя эту функцию, либо муниципалитет отторговывает госконтракт. Иначе сначала будет выбор по минимальной цене, потом будет неправильно построенное сооружение, потом бесконечные претензии, в результате банкротство предприятий, которые участвовали в этом проекте», ― пояснила она.Отметим, что в последнее время все чаще звучат претензии к действующей системе проведения государственных и муниципальных закупок. Свои претензии уже высказала и Счетная палата РФ. Однако госаудитор считает, что законодательство в этой сфере нужно пересмотреть и упростить, а не привносить новые требования.