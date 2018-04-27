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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

УрБК, Москва, 27.04.2016. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. Такое решение было принято по итогам заседания совета директоров регулятора.



«Годовая инфляция остается на низком уровне. При этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции. Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания. По итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3-4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году», — говорится в сообщении.



При этом Банк России считает, что потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился, учитывая рост процентных ставок на развитых рынках и повышение страновой премии за риск на РФ.

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