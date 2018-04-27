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Владелец нелегального киоска в Екатеринбурге через суд добился его сохранения

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. Владелец киоска «Кебаб кинг» в Екатеринбурге добился в суде его сохранения, несмотря на отсутствие объекта в схеме размещения. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Павильон расположен на улице Куйбышева, 55/2. Из-за отсутствия киоска в схеме размещения прокурор подал исковое заявление в Ленинский районный суд Екатеринбурга о вывозе объекта. Ответчик исковые требования не признал, указав, что ему на праве собственности принадлежит объект недвижимости на ул. Куйбышева, 57, а не 55/2.



Суд удовлетворил в итоге исковое заявление прокуратуры. Владельца обязали вывезти павильон. Предприниматель обжаловал это решение в Свердловском облсуде.



«Судом апелляционной инстанции истребованы из Управления Росреестра по Свердловской области копии правоустанавливающих и иных документов на объект недвижимого имущества, расположенного на ул. Куйбышева, 57. Из представленных документов следует, что мужчина приобрел в собственность по договору купли-продажи от сентября 2015 года нежилое здание площадью 22,5 кв. м., расположенное на ул. Куйбышева, 57. Права ответчика на объект недвижимости зарегистрированы в установленном законом порядке и никем не оспорены», — говорится в сообщении.



Судебная коллегия Свердловского областного суда отменила решение первой инстанции. Требования прокурора были оставлены без удовлетворения.

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