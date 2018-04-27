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Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро снизился на 42 коп.
27 апрель 2018 (14:39)
УрБК, Москва, 27.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 апреля 2018 года. Курс долл. США вырос на 12,33 коп., до 62,73 руб., евро снизился на 42,07 коп., до 75,76 руб.
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