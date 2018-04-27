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Будущие металлурги готовятся к службе в подшефной воинской части Группы ЧТПЗ в Горном Щите
27 апрель 2018 (14:13)
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. Студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» приняли участие в военных сборах в подшефной компании воинской части в поселке Горный Щит Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В рамках учебно-полевых тренировок они освоили строевую и физическую подготовку, научились обращаться с оружием и средствами индивидуальной защиты.
«Служба в подшефной воинской части позволяет ребятам сохранить связь с городом и предприятием, на котором они проходили практику в период обучения. Результат взаимодействия армии и нашей компании — 100% выпускников корпоративной образовательной программы после окончания службы трудоустроились на предприятия Белой металлургии», — комментирует управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов.
Напомним, в 2012 году Группа ЧТПЗ заключила соглашение с Министерством обороны РФ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении выпускниками образовательной программы «Будущее Белой металлургии» военной службы в подшефной компании воинской части в поселке Горный Щит Свердловской области. За пять лет реализации программы службу в части прошли 177 выпускников. Во время службы будущих металлургов навещают наставники от производства и преподаватели коллежа. Кроме освоения военных специальностей, ребята изучают техническую литературу, английский язык, читают русскую и зарубежную классику.
В марте 2018 года на совещании под руководством президента России Владимира Путина, посвященном развитию системы среднего профессионального образования, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров поднял вопрос о создании нормативной базы для тиражирования по стране опыта компании по взаимодействию с подшефной воинской частью в посёлке Горный Щит. По итогам совещания президент поручил Министерству обороны РФ рассмотреть предложение Группы ЧТПЗ об организации прохождения обязательной военной службы по призыву выпускниками колледжей и техникумов, взаимодействующих с компанией, в регионах присутствия.
В рамках учебно-полевых тренировок они освоили строевую и физическую подготовку, научились обращаться с оружием и средствами индивидуальной защиты.
«Служба в подшефной воинской части позволяет ребятам сохранить связь с городом и предприятием, на котором они проходили практику в период обучения. Результат взаимодействия армии и нашей компании — 100% выпускников корпоративной образовательной программы после окончания службы трудоустроились на предприятия Белой металлургии», — комментирует управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов.
Напомним, в 2012 году Группа ЧТПЗ заключила соглашение с Министерством обороны РФ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении выпускниками образовательной программы «Будущее Белой металлургии» военной службы в подшефной компании воинской части в поселке Горный Щит Свердловской области. За пять лет реализации программы службу в части прошли 177 выпускников. Во время службы будущих металлургов навещают наставники от производства и преподаватели коллежа. Кроме освоения военных специальностей, ребята изучают техническую литературу, английский язык, читают русскую и зарубежную классику.
В марте 2018 года на совещании под руководством президента России Владимира Путина, посвященном развитию системы среднего профессионального образования, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров поднял вопрос о создании нормативной базы для тиражирования по стране опыта компании по взаимодействию с подшефной воинской частью в посёлке Горный Щит. По итогам совещания президент поручил Министерству обороны РФ рассмотреть предложение Группы ЧТПЗ об организации прохождения обязательной военной службы по призыву выпускниками колледжей и техникумов, взаимодействующих с компанией, в регионах присутствия.
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