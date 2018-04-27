Санкции заморозят ключевую ставку

Сегодня состоится очередное заседание совета директоров Банка России. После возросшей волатильности на финансовых рынках и нового витка геополитической напряженности большинство экономистов считают, что ЦБ в этот раз возьмет паузу и не станет снижать ключевую процентную ставку. По опросу Reuters, 21 из 23 аналитиков прогнозируют сохранение показателя на уровне 7,25%. И только двое рассчитывают на снижение ставки до 7%.Как отмечают эксперты, в последние недели внешнеполитическая ситуация вокруг РФ заметно ухудшилась. 6 апреля США ввели санкции в отношении целого ряда российских компаний, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними для американских граждан. Это событие стало причиной стремительного снижения курса рубля. Девальвация привела к повышению инфляционных ожиданий.«После мартовского снижения ключевой ставки на 0,25% в апреле произошло резкое ухудшение геополитического фона и ослабление национальной валюты. С момента последнего заседания ЦБ курс доллара США укрепился почти на 9%, хотя цены на нефть за соответствующий период, наоборот, выросли на 7,5%. Хотя усиление геополитической напряженности и резкое ослабление рубля в апреле оказались событиями временными, мы полагаем, что ЦБ все же возьмет паузу в снижении ключевой ставки», — считает эксперт ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.Аналитик банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев также рассчитывает на сохранение показателя на уровне 7,25%.«Текущее состояние российского финансового рынка ни благоприятным, ни сбалансированным назвать нельзя. Отечественные активы в недавнем прошлом пережили этап масштабной распродажи — снижение индекса РТС и девальвация рубля к доллару США локально превышали 13%, доходность рублевого госдолга увеличивалась на 70 б. п. Причем данное изменение конъюнктуры происходило на фоне движения цен на нефть к локальным максимумам. Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации, о полном восстановлении или тем более продолжении роста рынков пока говорить преждевременно. А учитывая «внешнюю» природу негативных рыночных движений, нельзя полностью исключить их повторения в будущем, в том числе ближайшем», — сказал Дмитрий Харлампиев.Аналитики группы компаний «Финам» считают, что снижение ключевой ставки на заседании 27 апреля в текущих условиях неопределенности маловероятно.«После мартовского заседания совета директоров глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что рассчитывает завершить переход к «нейтральному» долгосрочному уровню ставки (6-7%) в 2018 году. По всей видимости, если бы не обострившиеся внешние риски и резкое ослабление рубля, уже по итогам этого заседания ключевая ставка могла бы достичь верхнего уровня обозначенного диапазона (7%)», — считают аналитики ГК «Финам».При этом эксперты считают, что на заседании 27 апреля впервые за долгие годы существует вероятность повышения ключевой ставки. Отметим, что в последний раз регулятор это сделал в декабре 2014 года.«Так, недавно глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что ограничения на повышение ключевой ставки в зависимости от прогноза инфляции де-факто сняты. И все же повышение ключевой ставки, как нам представляется, пока возможно только в качестве экстренной меры поддержки финансовой стабильности, в чем на текущий момент не видится необходимости. Мы склоняемся к варианту, что 27 апреля регулятор оставит ключевую ставку без изменений на уровне 7,25%», — сообщили аналитики ГК «Финам».Таким образом, эксперты ждут паузы в цикле снижения ключевой ставки регулятора. При этом вопрос о его возобновлении в среднесрочном периоде остается открытым. Существует риск, что после ухудшения внешнеполитического фона потенциал для дальнейшего снижения ставки заметно ограничен. Поэтому в ближайшие месяцы будет сложно рассчитывать на смягчение кредитно-денежной политики.