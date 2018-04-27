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Путин лично оценит первый российский «солнемобиль»

Президент России Владимир Путин пообещал лично посмотреть первый российский «солнцемобиль» в деле. Кадры с посещением российским лидером политехнического университета Петра Великого в Санкт-Петербурге опубликовал RT.



Руководители проекта рассказали главе государства, что скоро техническая новинка будет принимать участие в соревнованиях в Сочи. «У меня в Сочи как раз будет совещание с военными, с министерством обороны. Может быть заеду к вам, посмотрю», — сказал в ответ Путин.



Ранее 26 апреля Путин на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров признался, что узнал новое слово. «Чем дольше работаю, тем больше у меня новых терминов появляется. Сингулярность... Я так понял, это увеличение факторов неопределенности. Скажу где-нибудь — буду выглядеть приличным человеком», — сказал он.

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