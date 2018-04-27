Дайджест
В России уничтожили 12 сторонников террористов ИГ
27 апрель 2018 (13:00)
В период с 21 по 24 апреля на территориях пяти регионов России ФСБ уничтожила 12 сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает «Интерфакс».
Спецоперации проводились в республиках Дагестан и Татарстан, Ставропольском крае, Омской и Ульяновской областях.
В частности, 21 апреля в Ставрополе в результате спецоперации был ликвидирован преступник, планировавший совершить теракт с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Объектами теракта должны были стать здания правительства Ставропольского края и краевого управления ФСБ.
Спецоперации проводились в республиках Дагестан и Татарстан, Ставропольском крае, Омской и Ульяновской областях.
В частности, 21 апреля в Ставрополе в результате спецоперации был ликвидирован преступник, планировавший совершить теракт с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Объектами теракта должны были стать здания правительства Ставропольского края и краевого управления ФСБ.
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