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В России уничтожили 12 сторонников террористов ИГ

В период с 21 по 24 апреля на территориях пяти регионов России ФСБ уничтожила 12 сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает «Интерфакс».



Спецоперации проводились в республиках Дагестан и Татарстан, Ставропольском крае, Омской и Ульяновской областях.



В частности, 21 апреля в Ставрополе в результате спецоперации был ликвидирован преступник, планировавший совершить теракт с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Объектами теракта должны были стать здания правительства Ставропольского края и краевого управления ФСБ.

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