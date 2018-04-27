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Актер Армен Джигарханян вышел из комы

Актер Армен Джигарханян вышел из состояния комы. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в медицинских кругах столицы.



«Армен Борисович вышел из комы и находится сейчас в сознании, состояние артиста стабильное. Завтра его переведут в одну из лучших столичных клиник», — пояснил источник, добавив, что диагноз Джигарханяна в настоящее время не установлен.



Ранее 26 апреля народный артист СССР был доставлен в одну из московских больниц и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что Джигарханяна госпитализировали с инфарктом, его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Юрист актера Элина Мазур подтвердила факт госпитализации, заявив, что госпитализация — последствие не долеченного зимой воспаления легких.

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