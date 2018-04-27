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Администрация Екатеринбурга не может избавиться от 37 изъятых киосков
27 апрель 2018 (12:58)
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. На штрафстоянке для нелегальных киосков в Екатеринбурге за последние четыре месяца скопились 38 нестационарных объектов. Об этом сегодня журналистам рассказала председатель комитета по товарному рынку администрации города Елена Чернышева.
«Из этих 38 объектов только за одним вернулся владелец. Как правило, их просто бросают. Согласно законодательству, чтобы их уничтожить, мы должны принять их в муниципальную собственность по решению суда. На это нужны дополнительные средства», — пояснила Е. Чернышева.
Она добавила, что вывоз нелегальных павильонов и киосков, а также их хранение на штрафстоянке должны оплачивать владельцы. Администрация города проводит вывоз за свой счет, и затраченные средства собственник должен выплатить при возвращении объекта.
По словам Е. Чернышевой, всего в Екатеринбурге запланирован демонтаж 185 нестационарных объектов торговли, расположенных незаконно. В текущем году на вынос нелегальных киосков из бюджета города выделено более 2 млн руб.
«Из этих 38 объектов только за одним вернулся владелец. Как правило, их просто бросают. Согласно законодательству, чтобы их уничтожить, мы должны принять их в муниципальную собственность по решению суда. На это нужны дополнительные средства», — пояснила Е. Чернышева.
Она добавила, что вывоз нелегальных павильонов и киосков, а также их хранение на штрафстоянке должны оплачивать владельцы. Администрация города проводит вывоз за свой счет, и затраченные средства собственник должен выплатить при возвращении объекта.
По словам Е. Чернышевой, всего в Екатеринбурге запланирован демонтаж 185 нестационарных объектов торговли, расположенных незаконно. В текущем году на вынос нелегальных киосков из бюджета города выделено более 2 млн руб.
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