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В Туринске экс-сотрудницу микрофинансовой организации будут судить за присвоение средств заемщиков

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. В Туринске в суд направлено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы микрофинансовой организации, которая обвиняется по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с июня по декабрь 2017 года обвиняемая умышленно оформляла с гражданами договоры займа на суммы, которые были больше, чем просили заемщики, либо самостоятельно составляла договоры в отсутствии заемщиков. Затем, пользуясь доверием граждан, которые не изучали условия договора, она выдавала заемщикам необходимые им суммы, при этом оставшиеся «завышенные» части денежных средств присваивала себе.



Таким образом, заключая договоры займа на суммы, которые были больше, чем просили заемщики, обвиняемая присвоила себе денежные средства на сумму более 100 тыс. руб.



В ходе расследования уголовного дела обвиняемая признала вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Туринский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

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