Новости дня

Более 70% банкиров считают госбанки драйвером роста рынка кредитования МСБ в 2018 году

УрБК, Москва, 27.04.2018. Более 70% опрошенных участников банковского рынка считают, что драйвером роста рынка кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в России в 2018 году останутся госбанки. Об этом сообщает рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) со ссылкой на итоги собственного исследования.



По мнению 46% банкиров, размер портфеля кредитов МСБ по итогам 2018 года вырастет на 10-15%. Еще 39% опрошенных прогнозируют прирост портфеля кредитов МСБ на 5-10%. Остальные 15% респондентов ждут роста более чем на 15%. При этом совокупный объем выдачи кредитов МСБ по итогам 2018 года вырастет на 10-20%, по оценкам 43% банкиров. Треть респондентов ожидает изменения данного показателя более чем на 20%, еще 22% также ожидают рост выдачи в 2018 году, но не более чем на 5-10%.



Более 70% опрошенных полагают, что именно госбанки будут драйвером рынка в 2018 году.



В то же время 13% опрошенных полагают, что лидерами станут крупные банки с иностранным участием в капитале, 8% видят в лидерах малые и средние банки, и по 4% голосов пришлось на лидерство крупных частных банков и на равномерный рост всех банков. При этом 48% игроков отмечают, что намерены укреплять свои позиции на рынке за счет упрощения процедуры получения кредита. Все меньше банков могут позволить себе смягчать требования к заемщикам — 9% голосов против 11% годом ранее.



Сохранение просроченной задолженности в сегменте МСБ на уровне 15% прогнозируют 37% топ-менеджеров. Между тем 33% респондентов полагают, что доля просрочки по кредитам МСБ в 2018 снизится. Около 30% банкиров, напротив, считают, что уровень ее станет расти. При этом наиболее рискованной отраслью для кредитования в 2018 году будет строительство: за этот вариант проголосовала половина участников.



Большинство (56%) опрошенных банкиров уверены в снижении процентных ставок по кредитам МСБ в 2018 году до 2 процентных пунктов. Более трети (36%) не прогнозируют существенных колебаний средних ставок в 2018 году, 8% рассчитывают, что стоимость фондирования для МСБ снизится более чем на 2 п.п. В свою очередь, роста процентных ставок никто из банкиров не ожидает.



Поддержку рынку кредитования МСБ в 2018 году может оказать смягчение требований к резервированию по кредитам МСБ. Такого мнения придерживаются 44% участников. Порядка 17% респондентов не могут выделить какую-либо меру стимулирования в качестве ключевого драйвера: они считают, что прежде всего нужно обеспечить макроэкономическую и политическую стабильность. 30% считают, что поддержку рынку окажет расширение списка участников и числа приоритетных отраслей программы «Шесть с половиной» и программы льготного кредитования МСП под 6,5%. Ставку на развитие Национальной гарантийной системы сделали 9% банкиров.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: