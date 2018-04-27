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Поступления налогов от свердловских компаний финансовой и страховой сфер снизились на 6,1%

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. За I квартал 2018 года налоговые поступления консолидированного бюджета РФ с территории Свердловской области от организаций базовых видов экономической деятельности составили 69,6 млрд руб., что на 10 млрд руб. или на 16,7% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



Среди базовых видов экономической деятельности — обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, строительство, транспортировка и хранение, деятельность финансовая и страховая, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, деятельность профессиональная, научная и техническая, а также обеспечение электрической энергией, газом и паром.



Наибольший рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдается по организациям строительной отрасли — на 30,4% или на 1,2 млрд руб., в бюджет перечислено 5,1 млрд руб. В основном рост поступлений связан с увеличением объемов выполненных работ по строительству новых объектов, реконструкции, строительства и ремонта дорожных путей, в том числе в связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу.



Кроме того, рост поступлений за январь-март 2018 года наблюдается в обрабатывающих производствах — на 27,1% или на 5,8 млрд руб. (поступило 27,3 млрд руб.). Основную позицию в обрабатывающих отраслях за 3 месяца занимают организации металлургического комплекса: рост поступлений от них составил 25,6% или 2,9 млрд руб.



В сфере оптовой и розничной торговли поступления увеличились на 11,1% или на 1,6 млрд руб. (до 15,9 млрд руб.); обеспечения электрической энергией, газом и паром — на 27,4% или на 1,3 млрд руб. (до 5,9 млрд руб.); транспортировки и хранения — на 2,1% или на 82,6 млн руб. (до 4,1 млрд руб.); от деятельности по операциям с недвижимым имуществом — на 19,8% или на 0,5 млрд руб. (до 3,1 млрд руб.).



В то же время снижение поступлений относительно аналогичного периода 2017 года отмечается по следующим отраслям: деятельность финансовая и страховая — на 6,1% или на 0,3 млрд руб. (поступило 4,5 млрд. руб.); деятельность профессиональная, научная и техническая — на 5% или на 0,2 млрд руб. (поступило 3,8 млрд руб.).

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