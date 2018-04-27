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Суд приостановил работу пекарни в Октябрьском районе Екатеринбурга из-за нарушений санитарных требований
27 апрель 2018 (10:08)
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. Судебные приставы Октябрьского районного отдела Екатеринбурга приостановили на 45 суток деятельность пекарни на ул. Саввы Белых, нарушающей санитарно-эпидемиологические требования. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
Специалисты Роспотребнадзора в организации выявили нарушения условий хранения готовых блюд и кондитерских изделий, условий содержания чистой посуды, а также несоблюдение условий хранения готовых пищевых продуктов.
Рассмотрев в открытом заседании дело в отношении компании, Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение о приостановлении деятельности пекарни на срок до 45 суток.
Специалисты Роспотребнадзора в организации выявили нарушения условий хранения готовых блюд и кондитерских изделий, условий содержания чистой посуды, а также несоблюдение условий хранения готовых пищевых продуктов.
Рассмотрев в открытом заседании дело в отношении компании, Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение о приостановлении деятельности пекарни на срок до 45 суток.
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