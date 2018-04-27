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Потребление алкоголя в РФ на душу населения с 2006 года сократилось на 40%

УрБК, Москва, 27.04.2018. Потребление алкоголя на душу населения в России с 2006 года сократилось почти на 40%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.



В ведомстве связывают положительную динамику с успешной реализацией государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения на период до 2020 года.



«Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения — почти на 40%», — говорится в сообщении.



В соответствии с концепцией Минздрав обеспечил запрет на продажу алкогольных напитков, включая пиво, в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры, на розничную продажу алкогольной продукции с 23.00 до 08.00.

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